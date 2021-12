Unfall: 25-jähriger Autofahrer überschlägt sich mehrmals

Ein junger Mann verliert die Kontrolle über sein Auto und kommt von der Fahrbahn ab. Er überschlägt sich mehrmals - hat dabei aber Glück im Unglück.

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Bamberg hat sich Dienstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Pfahldorf und Eichstätt mehrmals mit seinem Wagen überschlagen. Gegen 11.20 Uhr war der 25-Jährige in Richtung Eichstätt unterwegs, als er vor dem Affenthal aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich der 25-Jährige mehrmals im angrenzenden Straßengraben und kam in einer Parkbucht zum Stehen.

Wie die Polizei berichtet, wurde der 25-Jährige dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik Eichstätt. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. (nr)