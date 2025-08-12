Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Warum am späten Montagabend zwei Eurofighter in Neuburg starten

Neuburg

Warum am späten Montagabend zwei Eurofighter in Neuburg starten

Am späten Montagabend wurde es laut am Himmel über Neuburg: Die Alarmrotte des Luftwaffengeschwaders ist aufgestiegen. Das war der Grund.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Montagabend stiegen zwei Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders auf.
    Montagabend stiegen zwei Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders auf. Foto: Germaine Nassal/Taktisches Luftwaffengeschwader 74

    So mancher Neuburger dürfte am späten Montagabend vom Sofa aufgeschreckt sein. Gegen 22 Uhr wurde es laut am Nachthimmel, zwei Eurofighter der Alarmrotte des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 stiegen auf. Wie ein Sprecher der Luftwaffe auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Gefährdung an Bord einer zivilen Passagiermaschine gemeldet, die von Ungarn aus kommend über Österreich unterwegs war.

    Alarmstart: Neuburger Eurofighter fangen Passagierflugzeug ab

    „Glücklicherweise konnte keine Gefährdungslage festgestellt werden“, so der Sprecher weiter. Die beiden Kampfjets begleiteten die Maschine, die auf dem Weg in die Niederlande war, ein Stück weit über Deutschland und kehrten zurück nach Neuburg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden