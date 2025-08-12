Warum am späten Montagabend zwei Eurofighter in Neuburg starten

So mancher Neuburger dürfte am späten Montagabend vom Sofa aufgeschreckt sein. Gegen 22 Uhr wurde es laut am Nachthimmel, zwei Eurofighter der Alarmrotte des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 stiegen auf. Wie ein Sprecher der Luftwaffe auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Gefährdung an Bord einer zivilen Passagiermaschine gemeldet, die von Ungarn aus kommend über Österreich unterwegs war.

Alarmstart: Neuburger Eurofighter fangen Passagierflugzeug ab

„Glücklicherweise konnte keine Gefährdungslage festgestellt werden“, so der Sprecher weiter. Die beiden Kampfjets begleiteten die Maschine, die auf dem Weg in die Niederlande war, ein Stück weit über Deutschland und kehrten zurück nach Neuburg.