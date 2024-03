Wie geht es bei der Waffle Family in der Neuburger Innenstadt weiter?

Plus Seit fast zwei Jahren hat das Café der Waffle Family in Neuburg geschlossen. Inhaberin Elisabet Göksin spricht über die Gründe dafür und welche Chancen es auf eine Wiedereröffnung gibt.

Als sich im November 2018 die Türen der Waffle Brothers in Neuburg öffneten, war der Andrang groß. Bis auf die Straßen hatten sich die Besucher gestaut, denn mit Ungeduld wurde damals der Eröffnung entgegengefiebert. Heiße Waffeln mit Obst, Eis oder verschiedenen Soßen waren gefragt wie nie. Knapp sechs Jahre später gibt es den Waffel-Laden, der inzwischen Waffle Family heißt, in der Färberstraße noch immer. Doch die Türen sind versperrt und langsam drängt sich die Frage auf: Geht es mit der Waffle Family überhaupt noch weiter?

Seit Juni 2022 ist das Café dauerhaft geschlossen. Von außen betrachtet wirken die Gastronomie-Räume, als könnte es quasi täglich wieder aufsperren. Ein Blick durch die etwas angestaubten Schaufenster zeigt, dass die gesamte Einrichtung vorhanden und einsatzbereit ist. Zuletzt wurden die Räume für private Feiern genutzt.