Söder-Tochter nach Behandlung in Neuburg: „Habe die wunderschönste Zahnärztin getroffen“

Wohl Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram kennen seit Kurzem die Neuburger Zahnärztin Elisabeth Hartmann. Der Grund: Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, hat nach einer Behandlung ein gemeinsames Bild mit ihren knapp 320.000 Fans geteilt – verbunden mit einer Lobeshymne auf die Neuburger Zahnärztin.

Gloria-Sophie Burkandt lässt sich in Neuburg die Zähne machen

Burkandt hatte sich Veneers einsetzen lassen, dünne Schalen aus zahnfarbener Keramik oder Kunststoff also. Die Behandlung hat sie offenbar schwer beeindruckt. „Ich habe die wunderschönste Zahnärztin getroffen. Nicht nur äußerlich schön, sondern auch in ihrer Ausstrahlung, ihrem Wissen und ihrer Anmut“, schrieb Burkandt, die aktuell als Teilnehmerin der ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“ Schlagzeilen produziert.

Und die (übrigens nicht bezahlte) Lobeshymne geht weiter: „Es ist einfach faszinierend, wenn eine Frau genau weiß, was sie tut. Klug, klar, präzise. Sie bewegt sich mit Zielstrebigkeit und spricht mit Überzeugung. Ich konnte gar nicht anders, als sie zu bewundern.“

Söder-Tochter ist Patientin bei Elisabeth Hartmann

Burkandt ist Model und Influencerin, dazu schreibt sie in New York an ihrer Doktorarbeit. Wie kommt die 26-Jährige zu einer Zahnärztin in Neuburg? Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Elisabeth Hartmann, wie es dazu kam. Die Neuburgerin sei Kundin beim Münchener Promi-Friseur André Schulz und habe auch deshalb einen guten Draht in die Landeshauptstadt. „Wir haben viele Patienten aus München“, sagt Hartmann. Auch Burkandt besuche denselben Friseur, so sei der Kontakt zustande gekommen. Die Ministerpräsidenten-Tochter habe Hartmann auf Instagram angeschrieben und sei seit gut einem Jahr Patientin bei ihr in Neuburg.

Das überschwängliche Lob vor großem Publikum habe sie natürlich gefreut, sagt die Zahnärztin – ebenso wie Rückmeldungen anderer Patienten. „Es ist immer schön, wenn die Arbeit wertgeschätzt wird. Es macht mich stolz, wenn ich den Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen kann.“ Hartmann gibt das Lob an Burkandt, mit der sie mittlerweile befreundet sei, zurück. Sie sei „cool, tough, super sympathisch und ohne Starallüren“.