Was das Neuburger Volksfest in diesem Jahr bietet – und was nicht

Das Schloßfest ist gerade erst vorbei, da steht das nächste Event in den Startlöchern. An diesem Freitag eröffnet das Neuburger Volksfest in der mittlerweile 79. Auflage – es ist das älteste noch bestehende Fest der Stadt. Das Grundkonzept der zehntägigen Wiesn bleibt im Vergleich zum Vorjahr gleich. Punktuell gibt es jedoch Neuerungen.

Neuburger Volksfest 2025: Eröffnung, Programm und Bierpreis

Los geht es traditionell am Freitag ab 17 Uhr mit Standkonzert, Bierprobe, Trachtentänzen und Sternmarsch der Kapellen am Schrannenplatz. Anschließend führt der Festzug über die Grünauer Straße bis zum Volksfestplatz im Ostend, wo die offizielle Eröffnung mit Königinnenempfang und Bieranstich durch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ansteht. Die Moderation des Eröffnungstages übernimmt erneut Schauspieler und Unterhalter Schorsch Thaller.

Nach zwei kleineren „Sommerparks“ in der Corona-Zeit übernimmt Festwirt Christoph Gräbner heuer zum dritten Mal die reguläre Bewirtung. Wie schon zuletzt setzt er auf ein „Biergarten-Zelt“, mit Sitzplätzen sowohl im Zelt als auch an der frischen Luft. Den Vorwurf, dass dem Neuburger Volksfest damit im Vergleich zu früher ein „richtiges“ Bierzelt fehle, will Gräbner nicht stehen lassen. Früher sei das Zelt zwar größer gewesen, jedoch seien dort noch Küche und Ausschank untergebracht worden. Beide Bereiche werden mittlerweile ausgelagert, wodurch im Hauptzelt mehr Platz bleibt. Bis zu 1200 Gäste kommen nach Angaben des Festwirts dort unter, ungefähr die gleiche Menge kann sich im Freien hinsetzen, zum Großteil überdacht.

Christoph Gräbner, Festwirt auf dem Neuburger Volksfest, setzt weiterhin auf ein Biergarten-Konzept mit Plätzen im Innen- und Außenbereich.

Weiterhin ein Biergarten beim Neuburger Volksfest

„Die Leute sitzen gerne draußen“, sagt Gräbner im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kombination aus Innen- und Außenbereich bezeichnet der Festwirt als „ideal“. In die gleiche Richtung argumentiert Marktreferent Manfred Enzersberger (CSU). Der Trend zur Außenbewirtung sei auch in der Gastronomie seit vielen Jahren zu spüren. Bei sommerlichen Temperaturen von 25 bis 30 Grad Celsius die Menschen ausschließlich in einem Innenraum unterzubringen, sei „nicht mehr zeitgemäß“, so Enzersberger, selbst erfahrener Gastronom.

Während auf vielen Festen der Bierpreis steigt, kostet der Liter in Neuburg weiterhin 11,90 Euro. „Ich wollte die Zwölf-Euro-Marke nicht überschreiten“, betont Gräbner mit Blick auf die Kundinnen und Kunden. Da seine Ausgaben, etwa für Waren und Personal, gleichzeitig steigen, hat der Festwirt einen Antrag an die Stadt gestellt, dass diese ihm die Standgebühren erlässt. Eine solche Unterstützung seitens der Kommunen werde immer wichtiger, um ein Volksfeststerben zu verhindern, so Gräbner.

Das Neuburger Volksfest eröffnet mit hunderten Besuchern und einem festlichen Umzug. Auch zahlreiche prominente Gäste ließen sich sehen.

Der Bauernabend am Mittwoch ist neu

Er führt heuer den „Bauernabend“ am Mittwoch ab 19 Uhr neu ein, mit Vertretern des Bauernverbands. Bei diesem Termin werden sich die beiden OB-Kandidaten Matthias Enghuber (CSU) und Gerhard Schoder (Grüne) vorstellen. Neu ist auch ein Kinderumzug am Dienstag um 14 Uhr von der Ostendschule zum Volksfestplatz. Daneben finden sich unter anderem Seniorennachmittag, Familientag, Feuerwerk, Flohmarkt und Volksfestdreikampf im Programm. Nach der erfolgreichen Wiederbelebung des Volksfest-Boxens im vergangenen Jahr gibt es erneut spannende Vergleichskämpfe, und nach einer längeren Pause ist auch die Trachtenmodenschau wieder zurück. Nostalgiefreunde dürften sich auf das Oldtimertreffen am zweiten Sonntag freuen.

Insgesamt 30 Fahrgeschäfte und Essensstände kommen in diesem Jahr auf den Volksfestplatz, berichtet Angelika Burghart vom Ordnungsamt der Stadt Neuburg. Neben den Klassikern Breakdance und Autoscooter wird wie im vergangenen Jahr wieder eine Familienachterbahn aufgebaut. Nach einigen Jahren Pause kehren außerdem der Musikexpress, ein Rundfahrgeschäft, sowie das dreistöckige Laufgeschäft Crazy Outback zurück.

Traditionell messen sich die Teams aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader und des Bayerischen Sportschutzenbunds Gau Pöttmes-Neuburg in drei Disziplinen.

Weiter kein Riesenrad für das Neuburger Volksfest

Auch ein kleineres Familienriesenrad ist wieder vor Ort. Auf ein großes Riesenrad warten die Volksfest-Gäste weiter vergeblich. Zuletzt gab es die Attraktion 2008 in Neuburg. Alle Bemühungen der Verantwortlichen, wieder ein solches Fahrgeschäft zu bekommen, waren seitdem vergebens. „Das ist nicht so einfach, es gibt nicht so viele Riesenräder“, erklärt Burghart. Natürlich wäre es „mal wieder schön“, ein solches zu bekommen, vielleicht im kommenden Jahr zur 80. Auflage des Neuburger Volksfests, hofft Burghart. Die Veranstaltung sei wohl zu klein, als dass sie sich für Riesenrad-Betreiber wirtschaftlich lohnen würde, denkt Marktreferent Enzersberger. Er ist dennoch überzeugt: „Bei den vorhandenen Geschäften sollte für jeden etwas dabei sein.“

Wenn das Neuburger Volksfest am Sonntag, 3. August, endet, herrscht in diesem Jahr besondere Eile beim Abbau. Denn nur wenige Tage später beginnen auf dem Volksfestplatz die Aufbauarbeiten für die Abschlussparty der BR-Radltour am Freitag. „Das ist logistisch eine ziemliche Herausforderung“, sagt Stadtsprecher Bernhard Mahler.

Alle Infos zum Neuburger Volksfest Das gesamte Programm ist einsehbar unter www.neuburger-volksfest.de.