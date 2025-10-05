Schlüssel, Handys und rote High Heels: Diese Dinge schlummern in den Schränken des Neuburger Fundbüros

Es ist 11.58 Uhr und in einem kleinen Schrank im Neuburger Bücherturm piepst es. „Das passiert jeden Tag zur gleichen Uhrzeit“, sagt Daniela Böhm. Die Mitarbeiterin des Fundbüros, das sich im Erdgeschoss befindet, greift in eine Kiste und zieht ein Blutzuckermessgerät heraus – und damit eines der vielen Fundstücke, die jeden Tag dort abgegeben werden. Was noch alles in den Schränken schlummert, wann es einen Finderlohn gibt und warum es nicht gut ist, einen gefundenen Ausweis in einer Facebook-Gruppe zu posten, erklärt Böhm bei einem Blick hinter die Kulissen.

