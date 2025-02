Bei der Arnbachgruppe wird das Wasser teurer

Bei der Arnbachgruppe verteuert sich der Wasserpreis. Wie in der Verbandssitzung beschlossen wurde, steigen die Wassergebühren ab 1. Juli 2025 auf 1,20 Euro pro Kubikmeter (bislang 0,78 Euro) und die Grundgebühr auf 0,30 Euro pro Kubikmeter (bislang 0,25 Euro). Auch die Bauwassergebühren werden von 70 auf 90 Euro angehoben, ebenso die Verbrauchsgebühr für ein Standrohr (von 1,70 auf 2,40 Euro) und der Grundstücksflächenbetrag von 0,85 Euro pro Quadratmeter auf 1,15 Euro.

Wasserpreiserhöhung in der Arnbachgruppe: Neue Gebühren für Haushalte ab Juli 2025

Die Anpassung der Wassergebühren wurde notwendig, weil im Verbandsgebiet Investitionen in Höhe von 8,7 Millionen Euro unter anderem in diverse Wasserleitungen und den Wasserturm in Hohenried anstehen. Mit den bisherigen Gebühren hätten die Kosten nicht gedeckt werden können, hieß es seitens des Zweckverbands, zu dem die Gemeinden Karlshuld, Königsmoos, Weichering, Langenmosen, Berg im Gau, Brunnen, Karlskron sowie Teile von Pöttmes, Schrobenhausen und Neuburg gehören.

Die Gebührenerhöhung wirkt sich auf einen 4-Personen-Haushalt bei einem Wasserverbrauch von 160 Kubikmetern inklusive Grundgebühr mit Mehrkosten von etwa 80 Euro im Jahr aus. In der Verbandsversammlung wurde die Erhöhung einstimmig angenommen. (clst)