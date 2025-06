Baden bedenkenlos möglich: Wasserqualität in den Badeseen ist geprüft

Gute Nachrichten für alle Schwimmer in den regionalen Badeseen: Die letzte Beprobung der EU-Badeseen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat ergeben, dass die Wasserqualität einwandfrei ist. Die Laborwerte vom 16. Juni 2025 waren bakteriologisch nicht zu beanstanden, so Andreas Rupaner, Hygienekontrolleur des Gesundheitsamtes. Die Ergebnisse sind am Montag eingetroffen und werden zeitnah auch auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Badegäste wie hier am Leitner Weiher in Weichering können sich dieser Tage also bedenkenlos erfrischen. (fene)

