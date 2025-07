Wasserschaden in der Dienststelle Schrobenhausen

In der Dienststelle des Landratsamtes in Schrobenhausen ist es am Mittwoch zu einem Wasserschaden gekommen. Dabei drang Wasser in den EDV-Raum ein, was einen Stromausfall im kompletten Gebäude verursachte und die Server beschädigte. Die gesamte EDV-Ausstattung sowie die Telefonanlage können aktuell nicht genutzt werden. Der genaue Umfang des Schadens wird derzeit geprüft. Nach ersten Einschätzungen werden die Reparaturmaßnahmen bis mindestens Freitag, 11. April, andauern.

