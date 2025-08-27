MKKD: Jetzt gibt es auch noch einen Wasserschaden

Nach vielen Verzögerungen, Bauproblemen und immensen Kostensteigerungen war endlich ein Ende in Sicht: Das neue Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) in Ingolstadt sollte Ende 2026 eröffnet werden. Doch jetzt gibt es erneut ein Problem, diesmal wegen eines geplatzten Wasserschlauchs. Das Museum soll nun drei Monate später als vorgesehen seine Türen öffnen. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit.

Auf der Baustelle des MKKD in Ingolstadt ist ein Wasserschlauch geplatzt

Entstanden ist der Schaden in der vergangenen Woche. In der Nacht auf Donnerstag ist ein Bauwasserschlauch einer dort tätigen Baufirma geplatzt. Das Wasser hat sich daraufhin ins Untergeschoss ergossen - dort, wo das eigentliche Museum entstehen soll. In diesem Bereich wurden gerade die Bodenaufbauten mit Dämmmaterial hergestellt.

Nachdem der Schaden bemerkt worden ist, hat das Ingolstädter Hochbauamt zusammen mit einem Gutachter das Ausmaß der Überflutung und die möglichen Schäden geprüft. Dabei haben die Fachleute nach Auskunft der Stadt festgestellt, dass der betroffene Bereich in der Baustelle komplett durchnässt ist. Konkret geht es dabei um die frisch verlegte Bodenschüttung und Dämmung.

Icon vergrößern In der denkmalgeschützten Gießereihalle entsteht das neue Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) in Ingolstadt. Foto: Querkraft Architekten Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der denkmalgeschützten Gießereihalle entsteht das neue Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) in Ingolstadt. Foto: Querkraft Architekten

Die fachliche Prüfung ergab schließlich, dass der Bodenaufbau komplett entfernt werden muss, ehe das Untergeschoss getrocknet werden kann. Auch wenn mit den Arbeiten sofort begonnen wird, verzögert sich die Eröffnung des neuen Museums in der alten Gießereihalle. Nach jetzigem Stand geht die Stadt Ingolstadt von drei Monaten aus, bis die Schäden beseitigt sind. Allerdings laufen alle anderen Arbeiten auf der Baustelle weiter. Die Gewerke im Erdgeschoss sind vom Wasserschaden nicht betroffen, dort läuft alles seinen regulären Gang.

Das MKKD in Ingolstadt sollte Ende 2026 eröffnen

Derzeit befassen sich die Versicherungen mit dem Schaden und prüfen, wie er reguliert wird. Nach derzeitigem Stand geht die Stadt allerdings nicht davon aus, dass sie nicht für den Schaden aufkommen muss, erklärt eine Sprecherin. Verursacht worden sei dieser schließlich von der Baufirma.

Wie sich der Bauwasserschaden auf die Fertigstellung des Gebäudes auswirkt, wird aktuell genau geprüft. „Der ins Auge gefasste Eröffnungstermin für das MKKD Ende 2026 muss voraussichtlich verschoben werden“, heißt es vonseiten der Stadt.

Der Bau des MKKD ist begleitet von vielen Verzögerungen. Der Aufwand, das Museum in der Tiefe, ganz in der Nähe der Donau zu bauen, wurde nicht nur deutlich kostspieliger als ursprünglich geplant, auch die Bauzeit wurde wesentlich länger. Das war unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass die Archäologen auf dem historischen Grund auf dem ehemaligen Gießereigelände lange zugange waren. Die aktuellen Kostenschätzungen für das Museum liegen bei rund 60 Millionen Euro.

Das bisherige Museum für Konkrete Kunst (MKK) in der Ingolstädter Tränktorstraße bereitet sich bereits auf den Umzug vor, unter anderem mit der Ausstellung „In Preparation“. Sie ist mittwochs und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.