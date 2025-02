Was die Wechseljahre für Frauen bedeuten

Das Gesundheitsamt Neuburg widmet sich dieses Jahr dem Thema „Frauengesundheit“. In mehreren Vorträgen, die jeweils in Neuburg und Schrobenhausen stattfinden, bieten die Referentinnen einen bunten Blumenstrauß an Themen zu Gesundheit und Prävention, mentaler Stärke und Resilienz sowie kreativer Entfaltung und Bewegung. Einer der Vorträge beschäftigt sich mit dem „Tanz der Hormone“ bei Frauen ab 40. Dr. Konstanze Lange hat eine private Beratungspraxis in Gerolsbach und bietet dort auch Beratungen und Therapien bei Wechseljahre-Beschwerden an. Im Gespräch mit der Neuburger Rundschau hat die Ärztin erläutert, worum es in dem Vortrag gehen wird.

Wann beginnen die Wechseljahre eigentlich?

„Wechseljahre? Betrifft mich nicht, so alt bin ich noch nicht!“ Sätze wie diese hört Dr. Konstanze Lange immer wieder. „Die wenigsten Frauen wissen, dass hormonelle Veränderungen im Körper schon mit 40 beginnen.“ Ab diesem Alter spricht man von der Prämenopause, in der das Zusammenspiel der Hormone schön langsam aus dem fein austarierten Gleichgewicht gerät. In vier Phasen werden die Wechseljahre eingeteilt, die sich über 20 Jahre erstrecken können. Der Zeitpunkt, ab der die Periode dauerhaft ausbleibt, ist also nur ein Teil des Ganzen.

„Frauen, die heute Ende 40 oder Anfang 50 sind, wissen nicht viel darüber. Wir sind nicht aufgeklärt“, sagt Konstanze Lange. In der Frauenheilkunde gehe es um Verhütung und später ums Kinderkriegen. „Aber danach ist Schluss.“ Wenn später Frauen über Haarausfall klagen, sie keinen ruhigen Schlaf finden oder ihnen die Hüfte aus unerfindlichen Gründen schmerzt, dann würde das niemand auf die Hormonschwankungen zurückführen. Die Wechseljahre sind ein kaum erforschtes Thema, das selbst in der Facharztausbildung nicht thematisiert wird.

Was sind typische Symptome für die Wechseljahre?

Nicht jede Frau spürt Auswirkungen durch die Menopause. Grob gesagt kann man sagen, dass ein Drittel der Frauen ohne Beschwerden durch die Wechseljahre kommt, ein Drittel leichte Beschwerden verspürt und ein Drittel über starke Einschränkungen klagt. Der Klassiker unter den Beschwerden sind Hitzewallungen. Doch es gibt eine Reihe von Problemen, die nicht sofort oder oftmals auch gar nicht darauf zurückgeführt werden. Konstanze Lange listet auf: Schlaflosigkeit, Dünnhäutigkeit, Haarausfall, Schmerzen in der Schulter, „springende“ Gelenkschmerzen, unerklärliche Gewichtszunahme, ein aufgeblähter Bauch, immer wiederkehrende Blasenentzündungen, Libidoverlust.

Icon Vergrößern Dr. Konstanze Lange aus Gerolsbach berät Frauen in den Wechseljahren. Foto: privat Icon Schließen Schließen Dr. Konstanze Lange aus Gerolsbach berät Frauen in den Wechseljahren. Foto: privat

Da die Wechseljahre in der medizinischen Ausbildung nahezu ausgeblendet werden, wird die Diagnose quasi nie in diese Richtung gelenkt. Konstanze Lange erklärt das Dilemma so: „Es ist immer dasselbe: Erst geht man zum Orthopäden, weil die Schulter wehtut. Dann geht man zum Kardiologen, weil das Herz rast. Keiner findet was, am Ende bekommt man Antidepressiva verschrieben und die Empfehlung, den Job zu reduzieren. Aber die Schulter tut dann trotzdem noch weh.“

Hat eine Midlife-Crisis etwas mit den Wechseljahren zu tun?

Um die 50 findet oftmals ein Wandel im Leben statt. Die Kinder sind aus dem Haus, die Eltern werden gebrechlich, im Job gibt es neue Herausforderungen - und nicht selten stellt man auch die Partnerschaft infrage. Dass man sich in dieser Gemengelage überfordert fühlt und an sich selbst zweifelt, kann bei Frauen an einem zu geringen Progesteron-Spiegel liegen. „Die Panzerschicht fehlt, und das führt zu einer Krise“, weiß Konstanze Lange.

Was dürfen die Besucherinnen von dem Vortrag erwarten?

„Absolute Aufklärung!“, sagt die Medizinerin. Sie erkläre, wie die Hormone zusammenspielen, was sich ab einem gewissen Alter ändert, welche Auswirkungen dies hat und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Über Ernährung und Sport könne bereits so manches erreicht werden. In anderen Fällen empfiehlt sie bioidentische Hormone als Ausgleich. Ihr Wissen hat sich die Chirurgin nach ihrer eigenen Menopausen-Krise selbst beigebracht, unter anderem im Umfeld von Dr. Sheila de Liz, die den Bestseller „Woman on fire - Alles für die fabelhaften Wechseljahre“ geschrieben hat.

Wer sollte sich den Vortrag nicht entgehen lassen?

Frauen zwischen 40 und 60, „auch gerne darüber hinaus“, sagt Konstanze Lange. Sie verspricht einen Vortrag, bei dem gelacht wird und der für die Teilnehmerinnen zu einem Aha-Erlebnis wird.

Termin: Der Vortrag „Tanz der Hormone“ findet am Dienstag, 11. März, um 19 Uhr an der VHS Neuburg sowie am Donnerstag, 8. Mai, um 19 Uhr an der VHS Schrobenhausen statt. Anmeldung über die jeweilige VHS oder über www.neuburg-schrobenhausen.de (in das Suchfeld „Frauengesundheit“ eingeben).