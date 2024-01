19-Jährige prallt in Weichering mit Auto gegen Verkehrsschild

Eine 19-Jährige ist in Weichering mit ihrem Auto gegen ein Verkehrsschild geprallt. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Leicht verletzt worden ist eine 19-Jährige am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Unfall in Weichering. Wohl aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug ist der Fiat der jungen Frau, die aus dem Landkreis Mühldorf am Inn kommt, von der Straße am Osterfeld in Weichering abgekommen. Dort kollidierte sie mit einem Verkehrsschild.

Die Fahrerin selbst erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, die Beifahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf 5.100 Euro geschätzt. (AZ)

