83-jähriger Autofahrer erfasst Fußgängerin

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag eine Fußgängerin erfasst, die in einer Vierergruppe unterwegs war. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr war ein 83-jähriger Autofahrer auf der Kochheimer Straße in Weichering in südlicher Richtung unterwegs. Er fuhr auf der Brücke über die B16, wo laut Polizei gleichzeitig auch vier Fußgänger unterwegs waren, darunter ein Kleinkind im Kinderwagen.

Auf der Brücke über die B16 wurde eine Frau aus Neuburg vom Auto erfasst

Noch auf der Brücke wurde eine 58-Jährige aus Neuburg vom Auto erfasst und mittelschwer verletzt. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die anderen Personen aus der Gruppe sowie der Fahrer blieben unverletzt. Die Unfallursache ist nach Polizeiangaben noch nicht abschließend geklärt. Möglich ist, dass der Fahrer nicht auf der rechten Seite gefahren ist oder dass Personen auf der Straße gelaufen sind. (AZ)