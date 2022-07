Arnbachgruppe schließt 10.000stes Haus an sein Netz an

Der größte Wasserzweckverband im Landkreis feiert die symbolische Zahl in Karlshuld. Ob sich Energiekrise und anstehende Sanierungen auf den Wasserpreis auswirken, wird sich aber erst zeigen.

Der Arnbachgruppe war der Anlass ein kleines Fest mit Würstchen und Eiskaffee wert: In Karlshuld hat der Wasserzweckverband vor Kurzem seinen 10.000sten Haushalt an sein Leitungsnetz angeschlossen. Der Anschluss traf das Wohnhaus von Isabella Ledl im Kreuzweg, die dafür zwar keinen „Jubiläumsrabatt“, aber einen hübschen Blumenstrauß von Verbandsvorsitzendem Thomas Mack überreicht bekam.

Der Anschluss hat keine Auswirkungen, sondern lediglich einen symbolischen Wert für die Arnbachgruppe. Der Wasserzweckverband ist mit angeschlossenen 29.700 Einwohnern der größte im Landkreis. „Wir wachsen jährlich um 100 bis 120 Häuser“, sagt der kaufmännische Leiter Helmut Bader. 80 Prozent der Kapazität ist damit ausgereizt, denn die Arnbachgruppe darf aus ihren acht Brunnen 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich entnehmen – knapp zwei Millionen werden derzeit gefördert.

Wasserzweckverband Arnbachgruppe: Wasserpreis bis 2024 stabil

Bis zum Jahr 2024 ändert sich am Wasserpreis nichts – so lange läuft noch der vierjährige Kalkulationszeitraum. Danach muss der Preis neu berechnet werden. Ob er nach oben korrigiert werden muss, wird unter anderem die Entwicklung der Energiepreise zeigen, denn die Pumpen für das 385 Kilometer lange Wassernetz laufen mit Strom. Darüber hinaus steht eine komplette Sanierung des mittlerweile 50 Jahre alten Leitungsnetzes an. Die wird jedoch nicht von heute auf morgen passieren, sondern sich über Jahrzehnte hinziehen, wie Bader sagt.

Überschaubarer ist dagegen die Sanierung des Hochbehälters, der zwischen Edelshausen und Brunnen steht. Nächstes Jahr sollen die Reparaturarbeiten beginnen und rund zwei Jahre dauern. Drei Millionen Euro sind dafür veranschlagt – Stand heute. Inwiefern die Kosten aus dem Vermögen des Zwecksverbands gestemmt werden können oder ob die Bürgerinnen und Bürger ihren Teil beitragen müssen, wird sich zeigen. Bislang, so Bader, habe es bei der Arnbachgruppe noch niemals Verbesserungsbeiträge gegeben.