Auto weicht Traktor aus und fährt in Leitplanke

Weil ein Traktor mit Anbaugerät beim Abbiegen ausscherte, musste ein Autofahrer ausweichen.

Ein Autofahrer hat durch schnelles Ausweichen einen Unfall mit einem Traktor verhindert. Der Fahrer aus Weichering ist bei dem Manöver jedoch mit seinem Wagen in eine Leitplanke gefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagabend war der 33-Jährige aus Weichering von Lichtenau in Richtung Lichtenheim unterwegs. Ihm kam ein Traktor entgegen, der rechts in einen Feldweg abbog. Dabei scherte das Anbaugerät des Traktors auf die andere Fahrbahnseite aus.

Um einen Zusammenstoß mit dem Traktor zu verhindern, fuhr der Weicheringer nach rechts und streifte hierbei mit seinem Auto eine Leitplanke. Der Traktorfahrer entfernte sich anschließend, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)

