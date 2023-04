Weichering

03.04.2023

Bischof Bertram Meier eröffnet lautstark mit Ratschen die Karwoche

Bischof Bertram Meier startete die Rätschaktion an der laut Johannes Müller „weltgrößten Rätsche“. Mit ihm kurbelte Bürgermeister Thomas Mack, und Pfarrer Paul Igbo stärkte seinem Chef den Rücken.

Plus Wenn in den Tagen vor Ostersonntag die Kirchenglocken schweigen, dann rattern allerortens die Ratschen. Eine Hörprobe gaben der Bischof und Ministranten in Weichering.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Sie wollten gar nicht mehr aufhören mit dem Ratschen. Mit Feuereifer legten sich an die 50 Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Karlshuld-Weichering-Lichtenau ins Zeug, damit in ganz Weichering zu hören war, dass die diözesane Rätschaktion eröffnet ist. Und so knarzten und dröhnten die Ratschen fast eine Viertelstunde lang aus dem Pfarrhof und machten einen ohrenbetäubenden, unüberhörbaren Lärm.

Mittendrin stand Bischof Bertram Meier, der natürlich als erster an der Kurbel der großen Ratsche drehte - gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Mack. Denn für dieses Exemplar werden zwei Personen gebraucht. Johannes Müller von der Aktion Hoffnung, der das große Finale der Rätschaktion moderierte, hatte sie den Minis als „weltgrößte Ratsche“ vorgestellt, worauf ein Junge staunend nochmal nachfragte, ob das auch wirklich stimme.

