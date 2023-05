Betrügerin wohnt in Weichering, ohne zu bezahlen

Eine bundesweit bekannte Zechprellerin übernachtet in einem Gasthof in Weichering, ohne zu bezahlen. Die Polizei warnt mit einer Täterbeschreibung vor weiteren Fällen.

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag hat eine 57-jährige Wohnungslose in einem Gasthof in Weichering ein Fremdenzimmer angemietet, ohne dies zu bezahlen. Am Abreisetag, dem Dienstag, musste das Personal des Gasthofes laut Polizei feststellen, dass die Frau ohne Bezahlung der Übernachtungen und mitsamt dem Zimmerschlüssel verschwunden war.

Den Meldeschein hat die Täterin bei der Anreise mit frei erfundenen Personalien befüllt. Anhand des verwendeten Namens und der abgegeben Personenbeschreibung konnte die hiesige Dienststelle ermitteln, dass es sich um eine 57-jährige amtsbekannte Einmietbetrügerin handelt, die in der Vergangenheit bundesweit mit gleich gelagerten Fällen auffiel. Für die Übernachtungen hätte die Frau noch 143 Euro an den Gasthof zahlen müssen.

Bereits am späten Sonntagnachmittag versuchte die Frau, in einer Pension in Burgheim ein Zimmer zu ergattern, was jedoch daran scheiterte, dass keines mehr frei war. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Frau in der nahen Zukunft weiterhin Zimmer anmieten wird, ohne diese zu bezahlen. Sie kann wie folgt beschrieben werden: 57 Jahre alt; 1,60 Meter groß; westeuropäisches Aussehen; ungepflegtes Erscheinungsbild; schulterlange, dunkelblonde Haare; bei den letzten Fällen war die Täterin mit einem bunten Kleid bekleidet und trug dazu einen weißen Hut. (AZ)