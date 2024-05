Weichering

Ein Nein zum Nein: Letzter Widerstand gegen das Paketzentrum gescheitert

Das Paketzentrum in Weichring kann nun kommen. Mit dem Bürgerbegehren ist der letzte Widerstand gescheitert.

Von Anna Hecker

Es war das letzte Aufbegehren gegen das geplante Paketzentrum in Weichering. Wie berichtet hatte sich vier Initiatoren zusammengefunden und Unterschriften gegen das Großbauprojekt der Deutschen Post gesammelt um das Vorhaben auf den letzten Metern zu stoppen. Mindestens 200 Stimmen waren erforderlich, um aus dem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid machen zu können. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sollte nun entschieden werden, wann dieser Bürgerentscheid stattfinden könne. Doch dazu kam es gar nicht erst.

Knapp hundert Bürger und Bürgerinnen stehen im strömenden Regen vor dem Pfarrstadl in Weichering, die Stimmung ist angespannt. Mal wieder steht das Paketzentrum auf der Tagesordnung, es geht um das Bürgerbegehren, das jüngst von 402 Personen unterschrieben wurde. Genug Stimmen eigentlich, um einen Bürgerentscheid zu ermöglichen - wären da nicht die rechtlichen Vorgaben.

