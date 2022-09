Ein Streit eskaliert, der Täter flieht mit einem betrunkenen Fahrer

Nachdem ein Streit bei einer Feier eskaliert, leitet die Polizei Neuburg mehrere Strafverfahren ein. Dabei geht es allerdings um eine andere Straftat.

Eine Feier in Weichering bei Neuburg hat Samstagnacht kein gutes Ende genommen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Auf der Feier kam es zu einem Streit, welcher in eine Körperverletzung ausartete. Daher wurde zu dem Fest die Polizei hinzugerufen. Bei der Anzeigenaufnahme flüchtete ein Leichtkraftrad mit zwei Personen von dem Tatort. Zeugen gaben bei den Beamten daraufhin an, dass der Beifahrer hinten auf dem Zweirad, der gerade geflüchtet war, die vorangegangene Körperverletzung im Laufe der Feier begangen hatte.

Durch eine eingesetzte Streife konnte das Leichtkraftrad mit beiden Personen von der Polizei sodann gestellt werden. Der Fahrer des Fahrzeugs wirkte bei der anschließenden Kontrolle sichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem jungen Mann am Steuer führte vor Ort zu einem Ergebnis von 1,56 Promille. Aufgrund dessen wurde durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 21-jährigen Fahrer wurden daraufhin vonseiten der Polizei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er die zum Führen des Leichtkraftrads erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen konnte, eingeleitet. (AZ)