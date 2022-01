Josef Mack aus Weichering erhält die Verdienstmedaille

Plus Wenn es um Musik und insbesondere ums Singen geht, dann kann Josef Mack so schnell niemand das Wasser reichen. Mit 75 Jahren startet er ein Comeback. Dafür erhält er nun eine hohe Auszeichnung.

Das Singen ist ihm in die Wiege gelegt worden. Und er denkt auch nicht daran, damit aufzuhören. 75 Jahre alt ist Josef Mack jetzt, und erst vor Kurzem hat er wieder ein paar Gleichgesinnte zusammengetrommelt, um den Werkstattgsang zu aktivieren. Seit mittlerweile 60 Jahren macht der Weicheringer Musik, singt mit Begeisterung im Männergesangsverein, gründete ein Gesangstrio und initiierte eine Blaskapelle. Später widmete sich der Schreiner schließlich auch dem Krippenbau – nicht nur zum eigenen Vergnügen, sondern auch zur Freude vieler Krippenfreunde aus dem Landkreis. Für all dieses Engagement erhält Josef Mack nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens der BRD.