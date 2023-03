Weichering

Feuerwehr-Anbau in Weichering wird mehr als doppelt so teuer

Das Feuerwehrhaus in Weichering ist zu klein, deshalb wird es erweitert.

Plus Nach mehreren Jahren des Wartens soll das Feuerwehrhaus in Weichering nun erweitert werden. Allerdings sind die Kosten mittlerweile explodiert.

Die Rede war von einer einfachen Halle, von einem unkomplizierten Anbau an das Feuerwehrhaus in Weichering, um mehr Platz für Fahrzeuge, Umkleidespinde und Ausstattung zu bekommen. Zwischen 250.000 und 300.000 Euro sollte die Erweiterung kosten, schätzte Karl Beck, damals noch Kommandant, vor zweieinhalb Jahren. Doch das Projekt musste verschoben werden, weil die Sanierung der Schule der Gemeinde Weichering noch finanziell in den Knochen steckte. Dieses Jahr soll das Vorhaben nun angepackt werden, weshalb eine neue Kostenschätzung vorliegt, die im Gemeinderat für große Augen sorgte.

