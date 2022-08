Frontalzusammenstoß: Rentnerin bei Unfall in Weichering verletzt

Zwei Autos krachen bei Weichering zusammen. Eine Rentnerin wird dabei verletzt und der entstandene Schaden ist enorm.

Eine Verletzte und ein Schaden von gut 13.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Weichering. Wie die Polizei berichtet, war eine 71-Jährige aus Ingolstadt gegen 16.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Karlshuld unterwegs und wollte auf Höhe des Badesees in den Grünweg fahren.

Rentnerin bei Unfall in Weichering leicht verletzt

Beim Abbiegen übersah die Frau einen entgegenkommenden Pkw, die Fahrzeuge krachten frontal ineinander, wobei die Ingolstädterin leicht verletzt wurde. Die beiden Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Weicheringer Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)