Geplantes DHL-Paketzentrum geht frühestens 2030 in Betrieb

Anwohnerproteste, Bürgerbegehren, Anhörungen, Eilanträge, Informationsveranstaltungen: Das geplante DHL-Paketzentrum bei Weichering lieferte unserer Zeitung seit dem Frühjahr 2021 in schöner Regelmäßigkeit knackige Schlagzeilen. Doch seit einiger Zeit herrscht auffällige Ruhe auf dem 15,5 Hektar großen Grundstück zwischen den Waldstücken nach Maxweiler und vor der Muna-Siedlung. Ein gewaltiger Wald an Flatterbändern weht im lauen Frühlingswind, das Geräusch wird jedoch von Verkehrslärm der angrenzenden Bundesstraße 16 übertönt. „Die aktuelle Sprachregelung von Seiten der DHL ist, dass die Inbetriebnahme des Zentrums frühestens 2030 erfolgen kann“, sagt Weicherings Bürgermeister Thomas Mack (CSU). Dabei waren alle Beteiligten vor genau vier Jahren noch in der ersten Euphorie davon ausgegangen, dass die ersten Pakete in Weichering bereits 2025 über die Bänder rollen.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DHL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weichering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis