In Weichering sollen demnächst Autofahrer geblitzt werden

Gemeinde will in ausgewählten Straßen die Geschwindigkeit kontrollieren lassen.

Wie schnell fahren Autofahrer durch Lichtenau? Diese Frage will Gemeinderat Hans-Jürgen Steinherr gerne nachweisbar beantwortet haben. Deshalb soll auf seine Anregung hin eine kommunale Verkehrsüberwachung in der Windener Straße, in der Hauptstraße und im Heubruckenweg blitzen oder zumindest die Geschwindigkeit messen. Seiner Meinung nach wäre ein Zeitraum zwischen Juni und Oktober passend. Bürgermeister Thomas Mack würde darüber hinaus auch "ein, zwei Straßen in Weichering" überprüfen lassen.

Die Gemeindeverwaltung wird nun drei Angebote von entsprechenden Dienstleistern einholen und sich einen Kostenvoranschlag machen lassen. Erst danach soll entschieden werden, ob die Geschwindigkeitsmessungen umgesetzt werden sollen. (clst)