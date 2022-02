Weichering

vor 37 Min.

Ja zum Paketzentrum - damit Weichering nicht zum "Schlafort" wird

Rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörer waren am Dienstagabend in den Gasthof Vogelsang gekommen, wo die Gruppierung „Aktives Weichering“ über das Paketzentrum-Vorhaben informierte.

Plus Die Gruppierung „Aktives Weichering“ wollte Bürger von den Vorteilen eines Paketzentrums in Weichering überzeugen. Einen Erkenntnisgewinn brachte die zeitweise befremdliche Veranstaltung allerdings nicht.

Von Claudia Stegmann

Sie sind davon überzeugt, dass das Paketzentrum der Deutschen Post eine gute Sache für Weichering wäre. Dass es der Gemeinde zu einem Aufschwung verhelfen könne und sich endlich etwas bewegt in dem 2500-Einwohner-Ort. Sie wollen nicht in einer Passivität verharren, sondern aktiv die Zukunft der Gemeinde beeinflussen, indem sie der Post zumindest die Chance einräumen, ein Paketzentrum zwischen Weichering und Maxweiler zu planen. Deshalb nennen sich die Unterstützer und Befürworter des Vorhabens auch „Aktives Weichering“. Am Dienstagabend wollte die Gruppierung bei einer Infoveranstaltung im Gasthaus Vogelsang Unschlüssige und vielleicht auch Gegner von ihren Argumenten überzeugen. Doch gelungen ist ihnen das nicht.

