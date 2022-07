Jetzt führt auch Weichering eine Hundesteuer ein

Die Gemeinde war lange Zeit die letzte Kommune, die keine Steuer auf Hunde erhoben hat. Das ändert sich jetzt.

Weichering war das letzte „Hundesteuer-Paradies“ im Landkreis. Doch ab nächstes Jahr soll sich das ändern: Wie der Gemeinderat in der Sitzung am Montag beschlossen hat, wird die Gemeinde eine Hundesteuer einführen. Hundebesitzer müssen dann jährlich 40 Euro pro Tier bezahlen, jeder weitere Hund kostet 20 Euro. Kampfhunde sind richtig teuer: 1000 Euro sollen sie kosten, bei einem zweiten Kampfhund werden 500 Euro fällig. Im Augenblick trifft das aber keinen Hundebesitzer in Weichering.

Der Entscheidung war bereits in der Sitzung vor vier Wochen eine längere Diskussion vorausgegangen. Etliche Gemeinderäte wollten keine Steuer ohne gemeindliche Gegenleistung einführen – beispielsweise in Form von Hundetoiletten. Da Weichering im Landkreis aber die einzige Kommune ist, die bislang noch keine Hundesteuer erhebt, einigten sich die Räte schließlich doch auf die Einführung. Die Hunde sollen eine Marke bekommen, eine Gegenleistung wird es nicht geben. (clst)