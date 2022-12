Jetzt ziehen die Heiligen drei Könige zur Weicheringer Krippe

Plus In der Pfarrkirche St. Vitus haben die Krippenfreunde einen neuen Königszug aufgebaut, der noch bis 2. Februar zu sehen ist.

Die Idee spukte den Krippenfreunden Weichering schon länger im Kopf herum. Bereits vor fünf Jahren, als die Krippe für die Pfarrkirche St. Vitus fertig war, hatte Josef Mack gesagt: „Jetzt brauchen wir noch einen Königszug.“ Doch erst in diesem Jahr konnte der Plan umgesetzt werden.