Keine Einigung: Dorfladen Weichering bleibt geschlossen

Plus Hubert Schöllhorn hätte den kleinen Lebensmittelmarkt übernommen, doch er konnte sich mit dem Eigentümer nicht einigen. Welchen Plan B Bürgermeister Thomas Mack jetzt hat.

Mitte Mai war Bürgermeister Thomas Mack noch zuversichtlich: Für den Nah&Gut-Laden, der Ende April mit der Betriebsaufgabe der Bäckerei Hörmann geschlossen wurde, hatte sich ein potenzieller Nachfolger gefunden. Die Bäckerei Schöllhorn hätte das Geschäft übernommen - vorausgesetzt, es findet sich genügend Personal. Ein entsprechender Aufruf verlief erfolgreich, und auch das Landratsamt hätte mitgespielt, damit der Laden ohne großen baulichen und finanziellen Aufwand wieder öffnen kann. Doch dann kam die Sache ins Stocken - und letztlich zum Erliegen. Wie Mack auf Nachfrage bestätigte, wird der Dorfladen definitiv nicht reaktiviert.

In den vergangenen Wochen hatte sich schon abgezeichnet, dass es einen schnellen Vertragsabschluss wohl nicht geben wird. "Es ist schwierig und sieht nicht gut aus", hatte Mack in der letzten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage eines Zuhörers gesagt. Der Grund: Schöllhorn und der Eigentümer des Hauses, der namentlich nicht genannt werden möchte, konnten sich in finanziellen Fragen und bei der Vertragsdauer nicht einigen: Während Bäckermeister Hubert Schöllhorn den Laden gerne längerfristig genutzt hätte, wollte der Eigentümer den Laden nur unter der Bedingung einer Übergangslösung wieder verpachten. Unter dieser Prämisse hatte die Lebensmittelaufsicht am Landratsamt auch zugestimmt, den Betrieb zu genehmigen. Andernfalls wären umfangreiche und teure Umbauarbeiten notwendig gewesen, um den aktuellen Hygienevorschriften gerecht zu werden. Diese Investition will der Eigentümer aber nicht auf sich nehmen. Den provisorischen Zustand wiederum wollte Schöllhorn nicht akzeptieren - und so gingen die beiden Parteien am Ende ohne Einigung auseinander.

