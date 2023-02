Kreisverband für Gartenbau blickt auf ein aufregendes Jahr zurück

Plus Bei seiner Jahresversammlung lässt der Neuburg-Schrobenhausener Verband das Jubiläumsjahr Revue passieren. Aber auch in den kommenden Monaten ist der Kalender auch gut bestückt.

Der aktuell 42 Gartenbauvereine umfassende Kreisverband für Gartenbau und Landespflege feierte im vergangenen Jahr sein 125-jähriges Bestehen und blickt auf zahlreiche Aktionen zurück. Aktuell wird ein neuer Vorsitzender gesucht, da Anton Stiglmair relativ kurzfristig und überraschend sein Amt aus beruflichen und persönlichen Gründen nach zehn Jahren zum Jahresende niedergelegt hat. Somit wären Neuwahlen während der Mitgliederversammlung, die kommissarische Vorsitzende Johanna Huber leitete, wünschenswert gewesen – oder zumindest die Nachwahl eines neuen Kreisvorsitzenden. Doch so schnell wurde noch kein Nachfolger gefunden.