Krippenausstellung in Weichering ist Erlebnis für die ganze Familie

Plus Im Pfarrstadel in Weichering sind 55 Krippen von 45 Ausstellern zu bewundern. Auch von Bürgermeister Thomas Mack ist ein Exemplar zu sehen.

Es sind noch einige Krippen mehr geworden als erwartet. 55 ganz unterschiedliche Krippen von 45 Ausstellern aus dem Umkreis machen die Krippenausstellung im Weicheringer Pfarrstadl zu einem Erlebnis für die ganze Familie.