Geplantes Paketzentrum in Weichering: Viel Fragen, wenige Antworten

Plus Ein Bürger aus Weichering will Antworten auf seine Fragen zum geplanten DHL-Paketzentrum in Weichering. Warum die Gemeinde sie ihm nicht geben kann.

Wenn es um das geplante Paketzentrum in Weichering geht, dann hat Florian Lörch aus Weichering viele Fragen und viele Aspekte, die seiner Meinung nach bei der Bewertung des Projekts nicht außer Acht gelassen werden sollten. Er ist einer von etlichen Bürgern, die sich tief in die Materie hineingearbeitet haben, die die öffentlich zugänglichen Unterlagen akribisch analysiert und die dort genannten Daten hinterfragt haben. Und so hat er bei den Verkehrslärm-Gutachten, bei den Verkehrsdaten und zum schalltechnischen Untersuchungsbericht nach seinem Dafürhalten so manche Ungereimtheit gefunden, auf die er gerne eine Antwort von der Gemeindeverwaltung Weichering erhalten hätte - doch bis heute nicht bekommen hat.

