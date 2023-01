Weichering

vor 48 Min.

Lokal am Weicheringer See: Umbau fällt kleiner als geplant aus

Der geplante Umbau des Seelokals zwischen den beiden Badeseen in Weichering zieht sich schon einige Jahren hin.

Plus Eigentlich sollte das Bierstüberl am Weicheringer See kernsaniert werden. Doch die Kosten haben sich mehr als verdoppelt. Jetzt plant der Naherholungsverein um.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Das Bierstüberl zwischen den beiden Badeseen am Weicheringer Naherholungsgebiet wird umgebaut – allerdings in einer schmaleren Version als ursprünglich geplant. "Die Kosten sind uns davongelaufen", erklärte Bürgermeister Thomas Mack die Entscheidung in der jüngsten Gemeinderatssitzung, der auch Vorsitzender des Vereins Erholungsgebiete Region Ingolstadt ist. Aus diesem Grund wird der Umbau der vereinseigenen Gaststätte jetzt kleiner ausfallen.

