"Luis aus Südtirol" tritt im Vogelsang in Weichering auf

Im Landgasthof Vogelsang in Weichering tritt am 19. Oktober um 20 Uhr Luis aus Südtirol mit seinem Programm „Weibernarrisch“ auf. Karten gibt es bereits zu kaufen.

Luis ist vermutlich eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies: Als Bergbauer mit einem kleinen Hof auf 1400 m Meereshöhe hat man es nun einmal nicht leicht. Wind und Wetter und dem sonstigen Wahnsinn des alltäglichen Lebens ausgesetzt, meistert er jedoch den Alltag mit Bravour. Das wird wohl daran liegen, dass er sich den aktuellen Entwicklungen der Technik nicht entzieht und mit höchstem Grad an Aufgeschlossenheit den allgemeinen Fortschritt aufmerksam verfolgt. Mithilfe des Internets verschafft er sich Zugang in eine ihm bis dato vollkommen unbekannte Welt, doch von zurückhaltender Neugier kann keine Rede sein. Stolz und selbstbewusst, wie er nun einmal ist, stürzt er sich in die Materie.

Dass er dabei mit der Luis’schen Logik dem Stadtmenschen merkwürdig anmutende Schlüsse daraus zieht, mag man ihm nachsehen. Der Darsteller Manfred Zöschg schlüpft aber nicht nur in die Rolle des Luis, sondern erweist sich als äußerst vielseitiger und wandlungsfähiger Künstler. Mal klagt er dem Publikum sein Leid als bayrischer Bademeister, mal schlüpft er in die Rolle des italienischen Casanova und erteilt dem Publikum eine Lektion in Sachen Frauen erobern.

Für den Auftritt von "Luis aus Südtirol" in Weichering gibt es Karten zu kaufen

Als Exil-Südtiroler - seine Eltern wanderten beim Ultner Stauseebau nach Nordtirol aus - hat Zöschg immer noch eine enge Bindung zum Herkunftsland seiner Eltern und beherrscht perfekt den Ultentaler Dialekt. Mit seinen Kurzfilmen „Luis im Auto“ wurde er in Südtirol über Nacht zum Star und der Erfolg bei den Live-Veranstaltungen gab ihm recht. Eine restlos ausverkaufte Vorstellung jagte die nächste und das Publikum tobte.

Die Tickets sind erhältlich vor Ort im Landgasthof Vogelsang sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen: Unter anderem im Ticketshop in Karlskron, bei RingFoto Spies und TUI ReiseCenter in Neuburg sowie über die Bestell-Hotline 01806-570070 (0,20 € /Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 € /Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) sowie auf www.eventim.de, www.okticket.de und direkt zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de. (AZ)