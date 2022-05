Mehr Platz für die Feuerwehr Weichering

Der Anbau soll noch dieses Jahr in Angriff genommen werden. Außerdem bekommt die Wehr einen Kommandowagen für den Einsatzleiter.

Dieses Jahr soll das Feuerwehrhaus in Weichering seinen Anbau bekommen. Die Erweiterung steht schon seit etlichen Jahren auf der Wunschliste der Wehr, doch die Gemeinde musste das Vorhaben immer wieder verschieben – weil das Geld dafür nicht vorhanden war. Immerhin soll die vergleichsweise einfache Halle über 500.000 Euro kosten, sofern sich der Preis nicht noch verteuert. In Zeiten wie diesen ist das eher die Regel als die Ausnahme.

Mit der neuen Halle, die an den hinteren Bereich des Gerätehauses andockt, haben die Feuerwehrler dann endlich ausreichend Platz. Als das Feuerwehrhaus 1994 gebaut wurde, hatte die Weicheringer Wehr gerade mal ein Fahrzeug. Im Laufe der Jahre kamen aber durch zusätzliche Aufgaben und zunehmende Unfälle auf der B16 immer mehr Fahrzeuge und Gerätschaften dazu. Zuletzt musste ein Fahrzeug sogar bei einem Landwirt untergestellt werden. Darüber hinaus reichen die Spinde für die aktiven Feuerwehrler nicht mehr aus.

In der Halle für die Feuerwehr Weichering haben fünf Fahrzeuge Platz

In der neuen Halle wird es Platz für fünf Fahrzeuge geben. Drei Stellplätze sind für die Feuerwehr reserviert, dafür gibt es dann auch Zuschüsse in Höhe von rund 125.000 Euro. Ein Stellplatz wird an das BRK für das Katastrophenschutzfahrzeug vermietet – und zwar so, dass die Kosten für diesen Platz nach zehn Jahren abbezahlt sind. Der fünfte Stellplatz wird quasi auf Vorrat gebaut, zunächst aber als Lagerfläche genutzt.

Im Gerätehaus wird durch die Erweiterung dann auch Platz für einen zusätzlichen Kommandowagen sein. Den Audi Q5s bekommt die Wehr für einen Vorzugspreis von knapp 18.000 Euro und ist für den jeweiligen Einsatzleiter gedacht, damit dieser vor allen anderen an den Einsatzort fahren kann, um sich ein Bild von der Schadenslage machen zu können.