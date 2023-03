Mehrere Mängel: Polizei stoppt in Weichering landwirtschaftliches Gespann

Die Polizei kontrolliert in Weichering ein landwirtschaftliches Gespann. Dabei entdecken die Beamten mehrere Verstöße.

Am Montag gegen 14.10 Uhr hat die Polizei in Weichering ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einem Traktor und zwei Anhängern, kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten laut Angaben der Polizei mehrere technische Mängel an den Anhängern fest, unter anderem funktionierten die Blinker nicht richtig.

Weichering: Polizei kontrolliert ein landwirtschaftliches Gespann

Zudem waren die angebrachten Wiederholungskennzeichen nicht existent und es fehlten die „25 km/h“-Schilder. Somit wurden beide Anhänger zulassungs- und versicherungspflichtig. Gegen den 51-jährigen Fahrer aus Vohburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz und den Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung eingeleitet. (AZ)