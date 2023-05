Weichering

vor 48 Min.

Nachfolger für Dorfladen in Weichering gefunden

Plus Die Bäckerei Schöllhorn würde den Laden übernehmen, sucht allerdings noch Personal. Gute Nachrichten gibt es auch hinsichtlich der Poststelle.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Es sind gute Nachrichten, die Bürgermeister Thomas Mack dieser Tage verkünden kann: Für den Dorfladen in Weichering gibt es einen interessierten Nachfolger. Die Bäckerei Schöllhorn würde den Betrieb weiterführen, wenn die Bäckerei Hörmann das Geschäft nach dem 27. Mai schließt. Allerdings gilt es bis dahin noch eine Hürde zu nehmen: Weil sich von den bislang vier Mitarbeiterinnen bereits drei anderweitig orientiert haben, sucht Schöllhorn nun Personal. Sollte es ihm gelingen, kurzfristig Angestellte zu rekrutieren, könnte der Dorfladen nach einer kurzen Pause wieder öffnen.

Die Gespräche mit Hubert Schöllhorn hatte Thomas Mack Anfang Mai. Der Unternehmer aus Manching, der den Hörmann-Dorfladen in Oberhausen übernommen hat, hatte frühzeitig auch für das Geschäft in Weichering sein Interesse angemeldet. Allerdings stand er zunächst nicht auf der Favoritenliste der Haus-Eigentümer, in denen der Laden untergebracht ist. Eine Kehrtwende gab es erst, als alle anderen infrage kommenden Händler abgesagt hatten. In dieser Zeit der unsicheren Zukunft habe sich ein Großteil der Mitarbeiterinnen bereits alternative Jobs gesucht, sagt Mack.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen