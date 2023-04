Weichering

In Weichering ist noch kein Nachfolger für den Dorfladen in Sicht

Plus In Kürze schließt der Nah&Gut in Weichering. Wie es weiter geht, ist noch unklar. Eine letzte Option steht noch offen. Veränderungen gibt es bei der Postannahme.

Von Claudia Stegmann

"Momentan sieht es nicht berauschend aus." Weicherings Bürgermeister Thomas Mack hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung keine allzu guten Nachrichten, was den kleinen Lebensmittelmarkt im Ort betrifft. In knapp zwei Wochen wird er wie geplant schließen, doch alle bisherigen Versuche, einen Nachfolger zu finden, waren erfolglos. Die letzte Absage eines lokalen Kaufmanns kam am Montag, sagte Mack auf Nachfrage. Damit haben alle potenziellen Pächter abgewunken.

Das Problem ist, dass der Laden in seinem bisherigen Zustand nicht den Umsatz verspricht, den ein neuer Betreiber sich wünschen würde. Ein großer Umbau, wie er ursprünglich seitens der Lebensmittelbehörde gefordert worden war, ist zwar vom Tisch. Allerdings müssten immer noch geschätzte 10.000 Euro in die Hand genommen werden, um die Minimalanforderungen zu erfüllen. Die Anmutung und das Interieur des Ladens blieben dann allerdings unverändert.

