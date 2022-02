Weichering

Paketzentrum: BI und ein Weicheringer Gemeinderat schieben Infos nach

Plus Die Gegner des Paketzentrums verteilen eine zwölfseitige Broschüre in Weichering und Gemeinderat Stefan Appel stellt sich nun offen mit einem Flyer auf ihre Seite. Dazu beziehen die Kollegen der Dorfgemeinschaft Stellung.

Von Claudia Stegmann und Manfred Rinke

Bereits vor einer Woche haben Kritiker des geplanten Post-Projekts aus den beiden Lagern „Bürgerinitiative Paketzentrum Weichering“ und „IG lebenswertes Weichering/Maxweiler“ ihre Flyer in den Briefkästen der Gemeinde verteilt (wir berichteten). Jetzt schiebt die BI eine ausführliche Broschüre hinterher. Auf zwölf Seiten wollen die Macher des Blatts, die namentlich auf der letzten Seite genannt sind, „objektiv, sachlich, verbindlich und umfassend“ die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld des Bürgerentscheids am 13. März informieren. Unterstützung erhalten sie jetzt von Gemeinderat Stefan Appel. Auch er fordert in einem Flyer das „Nein“ zum Großprojekt. Das bleibt bei den Kollegen der Dorfgemeinschaft Weichering (DGW) nicht ohne Reaktion.

