Paketzentrum: Schon rund 1000 Weicheringer haben gewählt

Am 13. März findet in Weichering der Bürgerentscheid zum Logistikzentrum der DHL statt. Bis jetzt hat bereits die Hälfte der Abstimmungsberechtigten gewählt.

Am kommenden Sonntag, 13. März, sind die Wählerinnen und Wähler in Weichering aufgerufen, über den weiteren Fortgang zum geplanten DHL-Paketzentrum zu entscheiden. Schon jetzt haben 982 Bürgerinnen und Bürger (Stand Montagmittag) ihre Stimme per Briefwahl abgegeben – das ist knapp die Hälfte der Abstimmungsberechtigten.

Damit der Bürgerentscheid gültig ist, hätten wenigstens 400 Stimmen abgegeben werden müssen, also 20 Prozent der 2000 Stimmberechtigten in der Gemeinde Weichering. Diese Hürde wurde damit spielend genommen.

Sowohl Gegner als auch Befürworter des Vorhabens glauben, dass das Ergebnis am Sonntag ein knappes werden könnte. Die Auszählung der Stimmen dürfte nicht lange dauern: Gegen 18.30 Uhr rechnet Bürgermeister Thomas Mack mit einem Ergebnis.

