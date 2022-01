Paketzentrum: Warum die Gemeinde die Gutachten noch nicht sehen darf

Plus Nach Meinung des Gemeinderats spricht nichts gegen das geplante Paketzentrum. Voraussichtlich Mitte März sollen jetzt die Weicheringer darüber entscheiden.

Darauf hat der Gemeinderat seit Monaten gewartet: Die Gutachten der DHL Deutsche Post, die wesentliche Fragen zum Lärm- und Verkehrsaufkommen durch das Paketzentrum beantwortet, liegen mittlerweile vor. Auch der benachbarte Neuburger Stadtteil Maxweiler findet darin Beachtung. Die beiden Rechtsanwälte, die die Gemeinde Weichering zur Prüfung aller Unterlagen im Zusammenhang mit dem Paketzentrum beauftragt hat, haben sich die Untersuchungsergebnisse angesehen und hatten keine Beanstandungen. Alle von der Gemeinde gestellten Forderungen seien eingehalten worden. Diese Aussage genügt Bürgermeister Thomas Mack, um grundsätzlich das Verfahren weiterzuverfolgen. Und genau dies war ja Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde ein Ratsbegehren initiiert. Am Montag, 24. Januar, wird der Gemeinderat in seiner Sitzung einen Termin für die Wahl festlegen. Es wird voraussichtlich der Sonntag, 13. März, sein.