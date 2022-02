Weichering

18:00 Uhr

Paketzentrum Weichering: Der Countdown zur Abstimmung läuft

Plus In zwei Wochen findet in Weichering der Bürgerentscheid zum umstrittenen Paketzentrum statt. Wer kann am Ende die Mehrheit der Wähler überzeugen?

Von Claudia Stegmann

Es ist ein gewaltiges Projekt – in seiner Größe genauso wie in seinen Auswirkungen. In Weichering, mit rund 2500 Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden im Landkreis, möchte die Deutsche Post ein Paketzentrum bauen. Für die einen ist dieses Vorhaben eine Riesenchance, durch das sich für die Gemeinde ganz neue Möglichkeiten auftun könnten. Für die anderen ist es eine Umweltsünde am falschen Standort ohne erkennbaren Nutzen für die umliegenden Bewohner.

