Paketzentrum Weichering: Elf Antworten auf elf Forderungen

Plus Die Infobroschüre der Gemeinde ist fertig. Während Kritiker weitere Fragen an den Bürgermeister geschickt haben, wollen Befürworter diese Woche Antworten geben.

Von Claudia Stegmann

Geht es nach der Mehrheit der Gemeinderäte in Weichering, dann wäre das Paketzentrum ein Gewinn für die Gemeinde. So steht es in der Informationsbroschüre, die die Gemeinde bis zum Wochenende in allen Weicheringer Haushalten verteilen wird und die bereits in den nächsten Tagen auf der Gemeinde-Homepage online abgerufen werden kann. „Der Gemeinderat kommt nach sorgfältiger Abwägung aller Chancen und Risiken zu dem Entschluss, dass die Ansiedlung des Paketzentrums der Deutschen Post DHL Group geprägt ist von überzeugenden Vorteilen für die Bürger/-innen“, lautet deren Fazit. Ob die Leserinnen und Leser des 20 Seiten umfassenden Heftes ebenfalls zu diesem Ergebnis kommen, wird sich spätestens am 13. März beim Bürgerentscheid zeigen.

