Weichering

18:30 Uhr

Paketzentrum Weichering: Kritiker sind enttäuscht vom Gemeinderat

So sehen die aktuellen Skizzen für das geplante Paketzentrum in Weichering aus. Die Zeichnung ist auch Teil der Informationsbroschüre, die voraussichtlich Ende nächster Woche in allen Weicheringer Haushalten verteilt wird.

Plus Die Gegner des Paketzentrums fühlen sich vom Gemeinderat betrogen, weil sie versprochene Informationen nicht erhalten. Der Bürgermeister bittet um Vertrauen.

Von Claudia Stegmann

Die Gemeinderatssitzung am Montag in Weichering hat ihre Spuren hinterlassen. Vor allem bei den Kritikern des geplanten Paketzentrums hat die Neuigkeit, dass die Lärm- und Verkehrsgutachten der Post AG im Vorfeld des Ratsbegehrens am 13. März nicht veröffentlicht werden, für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Denn sie waren der Annahme gewesen – wie vermutlich auch so manch anderer Bürger aus Weichering und Maxweiler –, dass die Ergebnisse eingesehen werden können und in der Folge als Entscheidungsgrundlage für den Bürgerentscheid dienen. Dass dem nicht so ist, sorgt bei manchem für Verwirrung und Unzufriedenheit. Auf welcher Informationsbasis soll die Gemeinde Weichering jetzt entscheiden? Diese Frage stellen sich seitdem nicht nur die Mitglieder der Bürgerinitiative Paketzentrum Weichering.

