Weichering

vor 48 Min.

Rosenaktion: "Step by Step" geht es in Weichering zu einer besseren Welt

Der Kirchenchor unter Leitung von Martina Winter (l.) begeisterte unter anderem mit "I Will Follow Him", Organistin Sabine Moosheimer begleitete den Chor instrumental.

Plus Verschiedene Chöre und Musiker kommen in Weichering unter dem Motto "Step by Step" zusammen. Das Konzert findet für den guten Zweck statt.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Berührende Lieder mit nachdenkenswerten Texten, sanften Melodien, gelegentlich ein paar rhythmische Einlagen und Textimpulse, die ebenfalls dazu anregten, in sich zu gehen – das Konzert am Sonntagabend in Weichering berührte die Herzen der Zuhörer in der leider nur gut halb vollen Pfarrkirche St. Vitus. Schritt für Schritt die Welt ein wenig besser machen und dafür am besten bei sich selber anfangen, zusammengefasst im Motto "Step by Step" – das stand über dem berührenden Benefizkonzert, das die Katholische Landjugendbewegung Neuburg-Schrobenhausen im Rahmen der Rosenaktion organisiert hatte.

