Sautrogrennen in Lichtenau: Wasserschlacht auf dem Dorfwasser

Nach zehn Jahren Pause organisieren die Lichtenauer Vereine wieder einen Gaudi-Wettkampf in Holzgefährten. Wer am Ende das Rennen für sich entschied.

So ein Sautrogrennen bringt jede Menge Spaß – fürs Publikum mindestens genauso viel wie für die insgesamt 36 Männer, Frauen und Kinder, die sich am Samstag mutig in ihre wackeligen Holzgefährte auf den Lichtenauer Dorfweiher wagten. Es war zwar nur eine Distanz von je rund 30 Metern bis zu den beiden weißen Bojen und wieder zurückzuschaffen, doch die hatte es in sich.

Nach gut zehnjähriger Pause hatten sich 18 Teams zum fünften Lichtenauer Sautrogrennen angemeldet, das 2007 von Dieter Schmidl und Alois Christl ins Leben gerufen worden war – damals noch mit echten Sautrögen. Die große Resonanz hat die Veranstalter, die fünf Lichtenauer Dorfvereine Gartenbau, Schützen, Krieger, TSV und Theaterverein, positiv überrascht. Die meisten Teilnehmer kamen heil ins Ziel, was einige Paddler nicht davon abhielt, ihren Trog nach dem Zieleinlauf kentern zu lassen, um ein erfrischendes Bad zu nehmen. Für etwaige Ernstfälle patrouillierte Erich Styczibicki als Dorfweiher-Wasserwacht mit seinem Schlauchboot auf dem Wasser, bekam aber nichts weiter zu tun, als hin und wieder Schwimmer zurück zu eskortieren. Die größten Verluste gab es ohnehin bei den Paddeln, die irgendwann nicht mehr paritätisch an die Konkurrenten ausgegeben werden konnten, sodass zum Viertelfinale neue Paddel organisiert wurden.

Diese Gewinner gab es beim Sautrogrennen in Lichtenau

Die Techniken der Saugtrogfahrer waren verschieden. Viele knieten, um mehr Druck aufs Paddel zu bekommen, andere setzten sich hinten hin, um den Trog zu stabilisieren. Ersteres sah zumindest dynamischer aus, doch auch Teams mit der Sitztaktik hatten immer wieder mal am Ende die Nase vorn. Relevanter schien die Kehrtwende an der Boje für den Erfolg zu sein. Wer zu eng heranfuhr, verlor sichtbar an Fahrt. Die Zuschauer fieberten mit, feuerten ihre Favoriten an, applaudierten Siegern wie Unterlegenen, sobald sie mit dem Paddel die Ziel-Glocke angeschlagen hatten.

Missgeschick beim Start: Zwei Sautröge waren sich schon zu Beginn des Rennens zu nahegekommen, im Eifer des Gefechts knickte ein Paddel. Foto: Andrea Hammerl

Vier Frauenteams waren am Start, zwei von ihnen gelang ein Sieg in der Gruppenphase, doch im Viertelfinale waren die Männer unter sich. Sautrogrennen scheint also primär mit Kraft zu tun zu haben. Am Ende siegten Jonathan Mack und Moritz Niedermair, die schon in der Gruppenphase Rekordzeiten von 1,04 und 1,15 Minuten abgeliefert haben, souverän vor Christian Brüderle und Christoph Kirschner. Das Rennen um Platz Drei entschieden Felix Motzet und Lukas Pilz gegen Max Walter und Simon Gschwendtner für sich.

