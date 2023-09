"Schweigender Konsens": Gegner des Paketzentrums kritisieren Mammutsitzung

Plus Vor gut einer Woche hat der Weicheringer Gemeinderat die Stellungnahmen zum Paketzentrum mehrheitlich abgesegnet. Doch der Unmut bei den Kritikern und Gegnern wirkt noch immer nach.

Wie komplex und langatmig die deutsche Bürokratie sein kann, hat die jüngste Sitzung des Weicheringer Gemeinderats bewiesen. Mehr als drei Stunden wurden die Stellungnahmen der Fachstellen und Privatpersonen zum geplanten DHL-Logistikzentrum durchexerziert, das übliche Prozedere bei solchen Verfahren – für einige Zuhörer sowie Kritiker und Gegner des Projekts aber auch mit unbefriedigendem Ergebnis. Letzteren stößt vor allem eines noch immer sauer auf: Statt kritischer Auseinandersetzung herrschte aus ihrer Sicht schweigender Konsens. Bürgermeister Thomas Mack ( CSU) sieht das anders.

Insgesamt 26 Behörden und Fachstellen haben sich zu dem geplanten Paketzentrum geäußert. Hinzu kamen 14 Einwendungen von Privatpersonen, darunter auch eine Sammel-Stellungnahme. In der Sitzung vergangene Woche hatte Landschaftsarchitekt Alois Rieder bereits betont, dass "ich jetzt nicht alle 200 Seiten vorlesen werde". Das würde den Rahmen sprengen. Dennoch zog es sich über Stunden, musste schließlich jede Abwägung vorgetragen und vom Gremium abgesegnet werden. Das geschah mit einer Ausnahme durchgehend mit den Gegenstimmen der Gemeinderäte Hans-Jürgen Steinherr (Grüne) und Stefan Appel (DGW). Für beide war es eine ernüchternde Sitzung, die sie, wie sie sagten, erst einmal setzen lassen mussten. Auch eine Woche später ist der Unmut groß, wie sie gegenüber unserer Redaktion deutlich machen.