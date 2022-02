Weichering

vor 32 Min.

Sie stimmen beim Bürgerentscheid gegen das Paketzentrum Weichering

Auch Mario Holzer hat am Freitag geholfen, die Flyer in der Gemeinde Weichering zu verteilen.

Plus In Weichering haben die beiden gegnerischen Gruppierungen ihre Argumente auf Flyern zusammengefasst. Für sie steht fest: Am 13. März muss das Thema beerdigt werden.

Von Claudia Stegmann

Am Freitag haben Mitglieder der Bürgerinitiative „Paketzentrum Weichering“ ihren Informationsflyer in der Gemeinde verteilt, in dem sie sich ganz klar gegen das Vorhaben aussprechen. „Wir stimmen gegen eine Weiterverfolgung des Verfahrens zur Ansiedlung eines Paketzentrums“, heißt es in dem Prospekt. Denn nur über ein Nein beim Bürgerentscheid am 13. März hätten die Bürgerinnen und Bürger aus Weichering und Lichtenau die Möglichkeit, in das Verfahren einzugreifen.

