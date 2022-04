So bekommt die Windener Straße in Lichtenau Tempo 30 zurück

Eigentlich ist in der Windener Straße in Lichtenau kein Tempo 30 erlaubt. Außer, es sind dort genügend Radfahrer unterwegs. Das soll jetzt überprüft werden.

50 km/h oder doch 30? Das Tempolimit in der Windener Straße in Lichtenau sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen. Nachdem eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für nichtig erklärt werden musste und deshalb aktuell wieder 50 km/h gilt, versucht die Gemeinde nun, das Tempolimit wieder zu erwirken – und zwar aufgrund der Zahl der Radfahrer in dieser Straße.

Die Radfahrer-Frequenz ist in der Tat die einzige Möglichkeit, an dieser Stelle Tempo 30 zu rechtfertigen. Und das versucht die Gemeinde jetzt. „An einem schönen Tag“, wie Bürgermeister Thomas Mack sagte, sollen nun die Radfahrer gezählt werden, die in der Windener Straße unterwegs sind. Sind es genügend – eine konkrete Zahl wurde nicht genannt – könnte das Tempo 30 legitimieren.