vor 17 Min.

So könnte sich das Paketzentrum in Weichering 2022 auswirken

Plus Die Gemeinde Weichering steht finanziell nicht besonders gut da. Bei welchen Projekten höhere Gewerbesteuereinnahmen helfen könnten und was ein Supermarkt damit zu tun hat.

Von Claudia Stegmann

Es hört sich so einfach an: Statt immer neue Baugebiete zu erschließen und damit immer mehr Flächen zu versiegeln, sollten doch erst einmal Baulücken innerhalb des Ortes geschlossen werden. „Weit über 100“ gibt es davon in Weichering und Lichtenau, wie Bürgermeister Thomas Mack sagt. Doch was tun, wenn es keinen Bauzwang auf die Grundstücke gibt und die Eigentümer sie nicht verkaufen wollen? Der Weicheringer Rathauschef hat in dieser Hinsicht schon so manche Abfuhr erhalten. „Große, leer stehende Hofstellen wären ideal zum Entwickeln, beispielsweise für einen Supermarkt oder eine Tagespflege“, sagt Mack. Doch das Interesse der Eigentümer an einem Verkauf gehe meist gegen Null.

