Auftakt für die Kommunale Wärmeplanung in Weichering

Die Gemeinde Weichering packt die kommunale Wärmeplanung an und hat damit die Bayernwerk Netz GmbH aus Regensburg und das Institut für nachhaltige Energieversorgung in Rosenheim beauftragt. Die Wärmeplanung für Weichering soll aufzeigen, wie der Wärmebedarf in Zukunft durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen.

Projektleiter Steffen Mayer von der Bayernwerk Netz GmbH machte beim Auftaktgespräch mit Bürgermeister Thomas Mack im Rathaus deutlich, die gesetzlich vorgeschriebene Kommunale Wärmeplanung (KWP) liefere am Ende ein Zielszenario, einen Fahrplan für konkrete Maßnahmen. Was davon tatsächlich in die Tat umgesetzt werde, verbleibe in der Entscheidungshoheit der Gemeinde.

Wärmewende hat enormes Potenzial für die Reduzierung der CO2-Emmissionen

Bürgermeister Thomas Mack bezeichnete die Wärmewende als eine wichtige Zukunftsaufgabe mit einem enormen Potenzial zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Erste Vorarbeiten seien bereits erledigt: Im Zuge der Erstellung eines Energienutzungsplans für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Jahr 2023 entstand auch ein Wärmekataster für Weichering. Mit der Kommunalen Wärmeplanung (KWP) solle nun ein Überblick über „realistische Potentiale für die Wärmeversorgung der Zukunft“ erarbeitet werden.

Steffen Mayer vom Bayernwerk sagte, man untersuche nun im Detail, welche Wärmequellen in den verschiedenen Teilen des Gemeindegebiets Sinn machen. Die fundierte Datenanalyse übernimmt das Institut für nachhaltige Energieversorgung (INEV) mit dem technischen Projektleiter Béla van Rinsum und Antonia Paulus. INEV werde mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung mit allen relevanten Akteuren vor Ort Kontakt aufnehmen, um aktuelle und detaillierte Daten erfassen und auswerten zu können. Dazu gehören z.B. Gebäudetypen, Baualtersklassen, Verbraucher, Erzeuger und Energiequellen.

Die Weicheringer Bürgerinnen und Bürger sollen in jedem Schritt beteiligt werden

Kommunalbetreuerin Carolin Kaiser (Bayernwerk Netz GmbH) betonte, eine kontinuierliche Beteiligung der Öffentlichkeit sei von zentraler Bedeutung. Daher gehört auch die Organisation einer Bürgerinformationsveranstaltung zu den Aufgaben, die auf der Agenda der KWP stehen. Aufgabe der KWP ist es nach den gesetzlichen Vorgaben nicht, eine Detailplanung zur technischen Umsetzung und zur wirtschaftlichen Machbarkeit zu liefern, oder gar fixe Preise für die Wärmelieferung an Endkunden. „Das wäre nach Abschluss der KWP dann im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die nächste Aufgabe“, so Mayer. (AZ)